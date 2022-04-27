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Одного из пропавших в Дагестане детей нашли мертвым

Тело одного из пропавших в дагестанском селе детей нашли в камышах местного водоема

Кадр: видео Telegram-канал МВД Дагестана

В Дагестане нашли тело одного из двух трехлетних детей, пропавших накануне, 26 апреля. Об этом сообщило региональное МВД в своем Telegram-канале.

Мертвого ребенка обнаружили в водоеме в районе села Мазада, недалеко от места пропажи. Тело отнесло течением в камыши, что затрудняло его поиски. Также на берегу нашли одежду детей. В полиции предположили, что мальчики решили искупаться и разделись.

В ведомстве подчеркнули, что поиски второго ребенка продолжаются.

О пропаже двух мальчиков стало известно днем 26 апреля. Они ушли из дома в неизвестном направлении и не вернулись.

Ранее в Новгородской области нашли тело пропавшей девочки, которое около недели пролежало в снегу. Медицинские эксперты не нашли следов насильственной смерти, однако заметил кровь рядом с местом происшествия.

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Константин Лысяков
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