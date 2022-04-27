Украинский рядовой рассказал о поедании сурков из-за халатности командиров

Украинский рядовой Смага рассказал, как ел сурков на учениях из-за халатности командования

Украинский рядовой Богдан Смага, сложивший оружие во время российской спецоперации, рассказал, как ел сурков на учениях из-за халатности командиров, был вынужден выбираться из лесов без еды и воды. Его слова приводит РИА Новости.

По словам военнослужащего, к солдатам относились «не очень». Инструкторы из США и Канады, приезжавшие в часть, видели, что выделенное оборудование куда-то исчезало. Зарубежные специалисты тренировали только нацбаты, добавил он, отметив, что на учениях оказался всего один раз, в 2020 году.

Смага добавил, что в тот момент командиры были пьяны, они «куда-то исчезли», бросив рядовых в лесу. «У нас не было ни топлива, ни еды, ни воды. Мы ели зайцев, сурков, кролей — все, что попадется под руку», — пояснил он.

Военнослужащие выбирались из леса пешком по онлайн-картам, в итоге добравшись до своей части. Во время военных действий украинец сложил оружие, а его матери сообщили, что он погиб. Смага передал родным, что с ним все нормально.

Ранее сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады украинских войск Михаил Янковский рассказал, что украинские силовики используют заградительные отряды для пресечения дезертирства. Он заявил, что моральное состояние его 57-й мотопехотной бригады «было не очень хорошее, со временем становилось все хуже и хуже». По его словам, с февраля они не получали денег, были проблемы с едой.

