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Деньги российских инвесторов зависли в Европе

Euroclear сообщила о росте баланса на фоне блокирования средств российских инвесторов

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Баланс европейской депозитарно-клиринговой системы Euroclear в первом квартале вырос на 23 миллиарда долларов на годовом уровне, свидетельствуют данные отчета за первые три месяца года.

Ситуация связана с санкциями, из-за которых «зависли» активы российских инвесторов. Все трансакции с теми, кого коснулись ограничения, приостановлены с 28 февраля. Последствия санкций таковы, что активы лиц, попавших под санкции, заблокированы, что касается и Euroclear, указали в организации. Таким образом, деньги российских инвесторов зависли в Европе

«Средства, то есть купоны и выплаты, которые в нормальной ситуации перечислялись сторонам, продолжают копиться на нашем балансе и будут там в течение всего времени, что действуют санкции», — сказано в сообщении.

17 марта Национальный расчетный депозитарий (НРД) сообщил, что получил от Euroclear разъяснения о режиме работы счета НРД, открытого в Euroclear, из которых следовало, что «Euroclear не исполняет любые инструкции на проведение операций с ценными бумагами и денежными средствами».

25 марта НРД объявил, что его счет был заблокирован и в европейском международном центральном депозитарии Clearstream. Блокировка счета привела к остановке операций российских клиентов с иностранными ценными бумагами.

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Платон Щукин
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