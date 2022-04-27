Германия отказалась давать обещания Украине о включении в Евросоюз

Глава МИД Германии Бербок заявила, что «европейский дом» открыт для Украины

Европейскому союзу не стоит обещать Украине включение в состав ЕС в нынешней ситуации, однако «европейский дом» всегда открыт для Киева. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости.

Она отметила, что Евросоюз должен избегать пустых обещаний в отношении Украины. «Европейский дом, конечно, открыт для Украины. [...] Президент Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] передала уже Киеву опросник, мы все в зале знаем о том, что это беспрецедентная ситуация», — заявила немецкий дипломат.

По ее словам, вступление в ЕС Украины, Грузии и Молдавии потребует подробного обсуждения на всех стадиях. Бербок добавила, что главная цель Евросоюза сегодня — это прекращение боевых действий на Украине.

27 апреля глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Fox News назвал какие-либо разговоры по теме возможного членства Украины в НАТО спекуляцией, подчеркнув, что не собирается обсуждать данную тему. Он также отметил, что в настоящее время вопрос о вступлении Украины в альянс не находится в повестке дня и не является приоритетным.