Стилисты назвали укладку в стиле 90-х главным трендом лета

Объемную укладку с обрамляющими лицо прядями из 1990-х годов назвали главным трендом лета

Звездные стилисты назвали укладку в стиле 1990-х годов главным трендом грядущего лета. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

Так, в теплом сезоне будет актуальна объемная укладка, обрамляющая лицо. «Тренды всегда цикличны, и сейчас мы наблюдаем возрождение тенденций 90-х и нулевых. А с таким количеством новых продуктов и инструментов для укладки в наши дни образ из той эпохи стал еще более доступным, чем когда-либо прежде», — рассказала международный стилист бренда TRESemmé Жюстин Маржан.

Согласно материалу, упомянутая прическа подойдет любому типу волос. «Для тонких волос используйте средства, обеспечивающие объем и фиксацию. А густые и вьющиеся можно укладывать утюжком», — отметил специалист по обучению парикмахерскому делу компании Alterna Тедди Камински.

В заключение эксперты дали несколько советов по созданию укладки. В первую очередь, необходимо высушить влажные волосы феном, проводя пальцами по всей длине. Затем — разделить пряди на три части и просушить каждую, подкручивая кончики вовнутрь. Чтобы придать прическе глянцевый блеск, стилисты рекомендуют использовать несмываемый уход-спрей и прочесать пряди пальцами или расческой-гребнем с редкими зубьями.

В апреле парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами. По словам мастера Моник Рапир, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты. Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос. Кроме того, парикмахер рассказала, что не стоит сушить мокрые волосы махровыми полотенцами и выпрямлять поврежденные волосы горячим утюжком.