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Кардиологи назвали способы быстро снизить уровень холестерина

ETNT: здоровое питание и спортивные нагрузки помогут избежать проблем с сердцем

Фото: Unsplash

Кардиологи в статье для издания Eat This, Not That! (ETNT) назвали способы быстро снизить уровень холестерина. По словам врачей, здоровое питание и спортивные нагрузки в числе всего прочего помогут избежать проблем с сердцем и поддерживать холестерин на должном уровне.

Так, для начала врачи рекомендуют пересмотреть рацион и сформировать полезные пищевые привычки. Эксперты советуют налегать на оливковое масло, рыбу, овощи, бобовые и цельные злаки, отказавшись от переработанных продуктов. «Большое количество рафинированных углеводов может спровоцировать повышение уровня сахара в крови, в результате чего есть риск развития ожирения и диабета. Насыщенные жиры, содержащиеся в молоке, сыре или сливочном масле могут негативно влиять на уровень холестерина, увеличивая риск сердечных заболеваний», — уточнил доктор медицинских наук Хайтам Ахмед.

Регулярные физические упражнения также являются отличным способом быстро снизить уровень холестерина. Для большей эффективности врачи рекомендуют чередовать быструю ходьбу, катание на велосипеде, йогу, кардиотренировки и силовые нагрузки. «Аэробные и силовые тренировки наиболее важны для здоровья сердца», — объяснила врач-физиолог из университета Джона Хопкинса, доктор медицинских наук Керри Дж. Стюарт.

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Не менее важным для снижения уровня холестерина и предотвращения риска развития сердечных заболеваний, по словам врачей, является отказ от вредных привычек, в частности, от употребления алкоголя и курения.

Также эксперты рекомендуют поддерживать вес в норме, не допуская ожирения. Избавление от лишних килограммов должно помочь снизить уровень холестерина и защитить организм от негативных последствий, в числе которых диабет и проблемы с сердцем или сосудами.

Ранее доктор медицинских наук и специалист по кардиометаболическим заболеваниям Гретхен Циммерман назвала восемь продуктов для похудения и набора мышечной массы. В числе самых популярных и полезных оказались яйца, кешью и фасоль.

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Юлия Кальницкая
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