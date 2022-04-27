Опубликован график отключений горячей воды в Москве

МОЭК опубликовала график отключений горячей воды в Москве

ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) опубликовало график, позволяющий жителям столицы получить информацию о дате и сроках отключения горячей воды (ГВС) в жилых домах. Он размещен на сайте компании, а также на сайте правительства Москвы.

Плановые отключения воды начнутся после завершения отопительного сезона. Москвичи могут узнать график через информационный сервис, который доступен на сайте мэрии и МОЭК, где жильцам нужно будет ввести адрес своего дома. Профилактические мероприятия на сетях планируют завершить до 1 сентября 2022 года.

Власти столицы подчеркнули необходимость подобных работ, так как коммунальщикам необходимо провести гидравлические и температурные испытания, чтобы найти возможные ненадежные участки сетей. «Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до 10 дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В 2021 году сократить сроки отключения горячей воды в летние месяцы решили власти Санкт-Петербурга. Изменения коснулись 241 жилого дома. 31 процент зданий останется без горячего водоснабжения на один-четыре дня вместо традиционных 11-14 дней.