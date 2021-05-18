В Петербурге сократят сроки отключения горячей воды

Власти Санкт-Петербурга решили сократить сроки отключения горячей воды в летние месяцы. Изменения коснутся 241 жилого дома. О нововведении рассказал председатель местного комитета по энергетике Андрей Бондарчук. Его слова приводит «Фонтанка».

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Во время заседания городского правительства Бондарчук заявил, что 31 процент домов останется без горячего водоснабжения на один-четыре дня. Чуть больше без воды будут находиться 14 процентов зданий — сроки сократили до пяти-десяти дней.

Однако в более чем половине жилых домов горячую воду отключат на традиционный период длиной в 11-14 дней. По словам Бондарчука, на данный момент власти не планируют отказываться от летнего отключения воды из-за необходимости проводить регламентные работы.

В апреле 2021 года ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» опубликовало график отключения горячей воды в столице. Работы планировали начать 11 мая. В организации также предупредили, что расписание может быть скорректировано, и призвали жителей уточнять сроки по конкретным адресам.