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Стало известно об ажиотажном спросе на поездки в один регион России

В АТОР сообщили о росте спроса на летний отдых в Карелии на 74 процента

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Эксперты туристической отрасли зафиксировали ажиотажный интерес отечественных путешественников к бронированию летнего отдыха в Карелии. Об этом стало известно специалистам Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Тренд на популярность Карелии сохраняется. Мы отмечаем рост спроса на экскурсионные поездки в Карелию на 74 процента по сравнению с 2021 годом и на 216 процентов по сравнению с 2019 годом», — сообщил генеральный директор туроператора «СканТур» Роман Цветков.

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По словам представителей туррынка, Карелия является одним из немногих туристических регионов России, куда едут вне зависимости от времени года. Росту популярности направления способствует комплекс факторов, среди которых — транспортная доступность, уникальные туристические объекты наследия ЮНЕСКО и большое количество природных локаций.

Отмечается, что стоимость путевок в летний период выросла по сравнению прошлым годом на 10-15 процентов. Так, однодневные маршруты начинаются от 2,3 тысячи рублей на человека, двухдневные туры — от 4,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что аналитики провели исследование и назвали самые неожиданные туристические маршруты, которые россияне выбирали в 2021 году. Исследование показало, что в 2021-м на 41 процент вырос туристический поток в столицу Карелии — Петрозаводск, путешественники также стали чаще посещать Ладожское и Онежское озеро. 

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Валентина Процкова
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