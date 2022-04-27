Стало известно об ажиотажном спросе на поездки в один регион России

В АТОР сообщили о росте спроса на летний отдых в Карелии на 74 процента

Эксперты туристической отрасли зафиксировали ажиотажный интерес отечественных путешественников к бронированию летнего отдыха в Карелии. Об этом стало известно специалистам Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Тренд на популярность Карелии сохраняется. Мы отмечаем рост спроса на экскурсионные поездки в Карелию на 74 процента по сравнению с 2021 годом и на 216 процентов по сравнению с 2019 годом», — сообщил генеральный директор туроператора «СканТур» Роман Цветков.

По словам представителей туррынка, Карелия является одним из немногих туристических регионов России, куда едут вне зависимости от времени года. Росту популярности направления способствует комплекс факторов, среди которых — транспортная доступность, уникальные туристические объекты наследия ЮНЕСКО и большое количество природных локаций.

Отмечается, что стоимость путевок в летний период выросла по сравнению прошлым годом на 10-15 процентов. Так, однодневные маршруты начинаются от 2,3 тысячи рублей на человека, двухдневные туры — от 4,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что аналитики провели исследование и назвали самые неожиданные туристические маршруты, которые россияне выбирали в 2021 году. Исследование показало, что в 2021-м на 41 процент вырос туристический поток в столицу Карелии — Петрозаводск, путешественники также стали чаще посещать Ладожское и Онежское озеро.

