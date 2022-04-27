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Кремль заявил о краже значительной суммы резервов России

Представитель Кремля Песков заявил о краже значительной суммы резервов России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Необходимость перехода к оплате российского газа в рублях была вызвана тем, что у России украли значительную сумму ее резервов. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента, принять подобное решение Москву вынудили беспрецедентные недружественные действия, предпринятые в отношении России рядом стран.

«Как известно, у нас заблокировали, говоря по-русски, украли довольно значительную сумму наших резервов, и это все потребовало перехода на новую систему оплаты», — пояснил Песков.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал срочно внести изменения в действующие газовые контракты со странами, признанными «недружественными», и перевести их на рублевую форму оплаты. Согласно новым правилам, партнеры «Газпрома» должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке, чтобы тот конвертировал поступающие евро или доллары в рубли, после чего средства шли поставщику.

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Варвара Кошечкина
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