Леопард напал на полицейского и посеял панику в городе

France 24: в иранском городе Каэмшехре леопард напал на полицейского

В иранском городе Каэмшехре леопард напал на полицейского и посеял панику среди местных жителей. Об этом сообщает France 24.

На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлен леопард, стоящий на фасаде многоквартирного дома над банком. Затем животное спрыгнуло на землю и убежало. Перепуганные люди также разбежались в разные стороны, отмечает France 24.

Полицейский остался жив, его состояние стабильно. Позднее леопарда удалось поймать и доставить в заповедник Семесканде. Сейчас отдел охраны окружающей среды провинции Мазендеран расследует, попало ли животное в город из лесных массивов или же его незаконно держали в качестве домашнего животного.

Персидские леопарды занесены в Красную книгу как исчезающий вид. France 24 со ссылкой на ежедневную газету муниципалитета Тегерана Hamshahri отмечает, что в последние недели в городских районах Ирана видели много диких животных, в том числе волков и лисиц.

Ранее сообщалось, что в морском аквариуме Майами разъяренный дельфин напал на тренера во время шоу. Дельфин попытался утопить женщину на глазах у детей.