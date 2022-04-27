Пьяный россиянин затащил школьницу в лифт, начал ее душить и попал на видео

В Томске пьяный мужчина напал в лифте на школьницу и начал ее душить

Пьяный житель Томска силой затащил школьницу в лифт жилого дома и начал душить. Видео с моментом нападения публикует Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Инцидент произошел вечером 26 апреля в многоэтажном доме в Дубовом переулке. На кадрах видно, как при входе в лифт мужчина сзади хватает девочку за шею и заводит в кабину, продолжая душить. Школьница начинает просить отпустить ее и говорит, что скажет бабушке. Спустя несколько секунд мужчина отпускает девочку. «Что ты? Поедем домой и все. Я тут причем?, — говорит он. — Что тут боятся?»

Девочка говорит мужчине, что испугалась и обмочилась. После этого лифт останавливается, и нападавший дает ребенку выйти.

Личность мужчины удалось установить. Полиция задержала его по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушений (за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). Об этом сообщил региональный Следственный комитет на своем сайте.

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