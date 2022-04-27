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В СКР возбудили дело после осквернения памятника советским воинам в Литве

В СКР возбудили дело после осквернения памятника советским воинам в поселке Жалейи в Литве

Фото: СК РФ

Следователи возбудили дело после повреждения памятника в месте захоронения советских воинов в Литве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении СКР России.

По данным ведомства, в апреле этого года злоумышленники нанесли краску на памятник, расположенный в литовском поселке Жалейи. В СКР считают, что эти противоправные действия были направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности причастных к совершению преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Об инциденте стало известно 23 апреля. Тогда сообщалось, что в Жалейи находится воинское кладбище, где захоронены останки 1157 солдат и офицеров из разных частей 11-й гвардейской армии, сражавшейся с вермахтом и подразделениями СС в июле-августе 1944 года.

Ранее неизвестные облили синей и желтой красками памятник советским воинам в литовской Паланге. Полиция республики возбудила уголовное дело по статье об осквернении могил по национальному или расовому признаку.

Елизавета Новикова
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