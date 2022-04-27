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Сбросившая 22 килограмма телезвезда случайно раскрыла размер одежды до похудения

Модель Джемма Коллинз раскрыла, что до потери веса носила одежду от 54-го до 60-го размера

Фото: Ray Tang / Globallookpress.com

Телезвезда и плюс-сайз-модель Джемма Коллинз случайно раскрыла размер одежды, который носила до похудения, распродавая старые вещи. Соответствующая информация появилась на The Sun.

Отмечается, что бывшая участница британского шоу «Танцы на льду» присоединилась к платформе Depop, где знаменитости избавляются от ненужных им вещей ради быстрого заработка. Так, в числе выставленных знаменитостью нарядов оказались поношенные вечерние платья, купальники, комбинезоны и топы. При этом в объявлении указывались размеры, которые варьировались в зависимости от изделия — от 20-го до 26-го согласно английской системе измерения (от 54-го до 60-го в российской размерной сетке).

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Ранее Коллинз рассказывала, что сбросила 22 килограмма благодаря криотерапии — воздействию на организм низких температур, при котором возможно потерять до 800 калорий за пять минут. «Было минус 188 градусов по Цельсию, но я готова сидеть в криокамере 24 часа в сутки каждый день», — подчеркнула Коллинз. Также она добавила, что полностью отказалась от сладкого ради потери веса.

В январе Коллинз показала фигуру в откровенном наряде. Манекенщица опубликовала кадр, на котором позирует на борту яхты. Фотограф снял ее в слитном купальнике с анималистичным принтом и солнцезащитных очках черного цвета. На размещенных кадрах было видно, что волосы знаменитости распущены. Свой образ она дополнила ожерельем в виде креста.

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Дарья Шляпужникова
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