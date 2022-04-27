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Исследован путь попадания наземных патогенов в океан через микропластик

Scientific Reports: исследован путь попадания наземных патогенов в океан через пластик

Фото: Shutterstock

Американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе исследовали путь попадания наземных патогенов в океан через микропластик, что приводит к серьезным последствиям для здоровья человека и природы. Результаты работы описаны в журнале Scientific Reports.

Специалисты изучили несколько патогенов, которые способны заражать как людей, так и животных — Toxoplasma gondii, Cryptosporidium (Crypto) и Giardia. Затем ученые провели лабораторные эксперименты, чтобы проверить, могут ли эти патогены быть связаны с микропластиком в океане.

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Для этого были использованы несколько типов микропластика: полиэтиленовые микрошарики и полиэфирные микроволокна. Оказалось, что ко второму виду чаще присоединяются паразиты, чем микробы, хотя этот пластик может быть переносчиком и тех и других патогенов. Микропластик, который плавает на поверхности воды, способен перемещаться на дальние расстояния, распространяя за собой патогены. А тот вид пластика, который погружался на морское дно, становился пищей для таких животных как: зоопланктон, моллюски, мидии, устрицы и другие моллюски, которые находятся на нижних звеньях пищевой цепочки.

В апреле 2022 года британские специалисты из Университета Халла и больницы Касл-Хилл впервые обнаружили частицы микропластика в легких живых пациентов.

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Елена Апазиди
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