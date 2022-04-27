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В Минобороны сравнили иностранные программы в России с вражеским танком

Замглавы департамента МО РФ Лишин сравнил иностранные программы в РФ с вражеским танком

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Замглавы департамента информационных систем Минобороны России Николай Лишин сравнил иностранные системы и программы, находящиеся в цифровом пространстве страны, с вражеским танком. Его слова приводит РИА Новости.

«Представьте себе вражеский танк на территории РФ, что бы сейчас тут было. Но почему-то мы позволяем здесь находиться импортному программному обеспечению на нашей территории», — заявил представитель ведомства в ходе I Стратегической конференции «Импортонезависимость» в Новосибирске.

Лишин добавил, что в настоящее время появилась возможность «вскрыть» ситуацию, в которой находится Россия. Он подчеркнул, что цифровое пространство сейчас наполнено «вражескими системами и программами», которые необходимо «выбить» с территории страны и обеспечить обороноспособность государства в этой сфере. Замглавы департамента назвал это главной задачей для Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совета безопасности России по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития ИТ-инфраструктуры, которую возглавит зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев.

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Марина Совина
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