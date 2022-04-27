В МЧС прокомментировали сообщения о пожаре во Внуково
МЧС опровергло сообщения о возгорании заправочного комплекса во Внуково
В МЧС опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что в аэропорту Внуково загорелся заправочный комплекс. Об этом сообщает News.ru.
В экстренных службах прокомментировали, что спасатели выехали, поскольку сработала сигнализация, однако пожара не было.
В настоящее время пожарные выясняют подробности и обстоятельства случившегося.
Ранее 27 апреля стало известно, что во Внуково направлены «силы и средства пожарных по третьему рангу сложности из пяти возможных».
10 февраля на стоянке самолетов в Шереметьево произошел пожар из-за короткого замыкания при зарядке бортовых аккумуляторов. В результате произошедшего никто не пострадал, самолеты также не получили повреждений.