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Во Внуково загорелся заправочный комплекс

Пожарные выехали во Внуково, где загорелся заправочный комплекс

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пожарные выехали в аэропорт Внуково после того, как появились сообщения о том, что там загорелся заправочный комплекс, передает ТАСС.

Подробности и обстоятельства случившегося выясняются. Известно только, что «силы и средства пожарных направлены автоматически по третьему рангу сложности из пяти возможных».

10 февраля на стоянке самолетов в Шереметьево произошел пожар из-за короткого замыкания при зарядке бортовых аккумуляторов. В результате произошедшего никто не пострадал, самолеты также не получили никаких повреждений.

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Ксения Мельникова
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