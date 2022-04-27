Минпросвещения рассказало о формате обучения в приграничных с Украиной регионах

Кравцов: досрочного завершения учебного года в приграничных с Украиной регионах не будет

Вопрос о досрочном завершении учебного года в приграничных с Украиной российских регионах в настоящее время не ставится. О формате обучения рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

По его словам, при необходимости школьников переведут на дистанционное обучение.

«Пока так вопрос не ставится», — добавил глава Минпросвещения, отвечая на вопрос, ожидается ли досрочное завершение учебного года в регионах.

Ранее Кравцов поручил проверить все школы и детсады страны после стрельбы в детском саду «Рябинка» в поселке Вейшкама Ульяновской области, в результате которой погибли три человека. Он подчеркнул, что во всех школах и детских садах России усилена безопасность.