Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Производители оружия в США выразили опасения из-за поставок вооружений Киеву

Reuters: оборонные фирмы США выразили опасения Пентагону о наращивании производства оружия

Фото: Pixabay

Оборонные фирмы США выразили опасения Пентагону из-за поставок вооружений Киеву, поскольку наращивание производства может оставить их с невостребованным оружием при изменении ситуации на Украине, передает Reuters.

Главы восьми компаний-подрядчиков военно-промышленного комплекса в середине апреля встретились с представителями американского Минобороны для обсуждения военной помощи украинской стороне, в том числе зенитных ракетных комплексов Stinger.

«Руководители отрасли высказали оговорки по поводу увеличения производства вооружений», — отмечает агентство.

По информации источников Reuters, один из руководителей оборонной компании заявил, что они «не хотят остаться со складами, полными инвентаря» без гарантированного покупателя, в случае, если ситуация вокруг Украины изменится.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Вашингтон и его союзники решили проводить консультации по вопросу отправки Украине военной помощи раз в месяц. Он уточнил, что ежемесячные встречи будут проходить как в очном, так и онлайн или смешанном форматах. С помощью контактной группы Соединенные Штаты собираются координировать свою помощь с другими союзниками и «сосредоточить внимание на победе в сегодняшней борьбе».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США оценили вероятность ядерной войны из-за ситуации на Украине
Сестра Майкла Джексона продаст квартиру с видом на «улицу миллиардеров»
Россиянам назвали пять способов обезопасить себя от онлайн-мошенников
В покупке Twitter увидели риск конфронтации Маска с Европой
Китай обвинил США в подрыве стабильности в Тайваньском проливе
Япония обвинила Россию в перекладывании ответственности за ухудшение отношений
В Китае впервые выявили заражение человека птичьим гриппом
В Чехии оценили ущерб для России в случае отказа Европы от ее нефти и газа
Россия доставила в Херсонскую область более 40 тонн гумпомощи
Производители оружия в США выразили опасения из-за поставок вооружений Киеву
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.