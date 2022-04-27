Производители оружия в США выразили опасения из-за поставок вооружений Киеву

Reuters: оборонные фирмы США выразили опасения Пентагону о наращивании производства оружия

Оборонные фирмы США выразили опасения Пентагону из-за поставок вооружений Киеву, поскольку наращивание производства может оставить их с невостребованным оружием при изменении ситуации на Украине, передает Reuters.

Главы восьми компаний-подрядчиков военно-промышленного комплекса в середине апреля встретились с представителями американского Минобороны для обсуждения военной помощи украинской стороне, в том числе зенитных ракетных комплексов Stinger.

«Руководители отрасли высказали оговорки по поводу увеличения производства вооружений», — отмечает агентство.

По информации источников Reuters, один из руководителей оборонной компании заявил, что они «не хотят остаться со складами, полными инвентаря» без гарантированного покупателя, в случае, если ситуация вокруг Украины изменится.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Вашингтон и его союзники решили проводить консультации по вопросу отправки Украине военной помощи раз в месяц. Он уточнил, что ежемесячные встречи будут проходить как в очном, так и онлайн или смешанном форматах. С помощью контактной группы Соединенные Штаты собираются координировать свою помощь с другими союзниками и «сосредоточить внимание на победе в сегодняшней борьбе».

