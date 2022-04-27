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Осетинский театр покажет в Саранске спектакли в рамках «Больших гастролей»

В Саранске с 11 по 13 мая пройдут спектакли «Ричард III» и «Бременские музыканты»

Фото: Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. В. Тхапсаева

Северо-Осетинский государственный академический театр имени Владимира Тхапсаева покажет в Саранске спектакли в рамках «Больших гастролей». Об этом сообщает ТАСС.

Так, с 11 по 13 мая на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия пройдут четыре спектакля, одним из которых будет «Ричард III» Уильяма Шекспира. Отмечается, что спектакль был признан театральными критиками одной из лучших постановок осетинского театра за последние несколько лет.

Кроме того, труппа представит музыкальную фантазию на тему «Бременских музыкантов», комедию Николая Гоголя «Ревизор», а также постановку «Богатый дом» про события, связанные с историей осетинского народа.

Ранее сообщалось, что в Воронежском театре кукол «Шут» покажут премьеру экспериментального спектакля «Как Петр I флот строил». Постановка в жанре скоморошины будет представлена вечером 27 мая на заднем дворе театра.

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Валентина Процкова
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