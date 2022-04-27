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Путин поручил отменить уголовную ответственность по части налоговых преступлений

Путин поручил отказаться от уголовных дел по налоговым преступлениям при возмещении ущерба

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, которые позволили бы отменить уголовную ответственность по части налоговых преступлений — в тех случаях, когда ущерб полностью возмещен, следует из перечня поручений по итогам встречи с членами «Деловой России», состоявшейся еще 3 февраля.

Поправки должны предусматривать «вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов».

Кроме того, поправки должны предполагать сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам указанных преступлений. Поручение дано правительству, которое должно заняться им вместе с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими органами. Срок — 1 июня.

В начале марта был подписан закон, по которому следователям запретили возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям до завершения налоговых проверок. Возбудить дело до получения заключения налоговой службы можно лишь при наличии «повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления».

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Платон Щукин
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