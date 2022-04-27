В России разработали арктические палатки для экстремально низких температур

Власти Москвы сообщили о разработке палаток для высотных и арктических экспедиций

Компания Bask разработала инновационные палатки, предназначенные для эксплуатации в условиях экстремально низких температур во время высотных и арктических экспедиций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, которое опубликовано на сайте ведомства.

«В ближайшее время производитель запатентует свою продукцию. Всего в рамках НИОКР компания Bask разработала семь новых моделей высотных альпинистских и арктических укрытий», — заявил руководитель департамента Владислав Овчинский.

По его словам, данные российские разработки позволят развивать массовый туризм, реализовывать масштабные научно-исследовательские проекты и проводить учения при экстремально низких температурах. Генеральный директор Bask Владимир Богданов уточнил, что инновационность разработки заключается в ее мобильности, а также в высоких показателях защиты ее отдельных компонентов и конструкции в целом.

Ранее стало известно, что якутские ученые разрабатывают технологию создания «умной» одежды, которая обеспечит защиту от предельно низких температур при работе в Арктике.