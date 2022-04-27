Памфилова оценила возможность перехода на дистанционное голосование

Глава ЦИК Памфилова заявила, что традиционное голосование не будут заменять дистанционным

Традиционное голосование было, есть и будет. Никто не говорит о его замене дистанционным электронным голосованием. Такую возможность оценила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет РИА Новости.

Кроме того, председатель ЦИК заявила, что на выборах будут использоваться только федеральная и московская системы дистанционного электронного голосования, новых платформ онлайн-голосования не будет.

Ранее Памфилова сообщила, что Центральная избирательная комиссия намерена расширить проведение онлайн-голосования на выборах, которые будут проходить в 2022 году. Выбор субъектов для проведения ДЭГ будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям ЦИК, добавила она.