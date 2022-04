Кардиолог назвала признаки опасного учащения пульса

Врач Хачирова: тахикардия может говорить о гипертериозе или фибрилляции

Кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова назвала признаки опасного учащения пульса — тахикардии. Об учащенном сердцебиении она высказалась в интервью радио Sputnik.

По словам врача, пульс здорового человека в состоянии покоя колеблется от 55 до 90 ударов в минуту. Иногда учащенное сердцебиение — это просто физиологическая реакция. «Например, когда человек побегал или понервничал, у него выделяются катехоламины — вещества, которые способствуют увеличению частоты сердечных сокращений. Пульс при этом обычно от 90 до 120 ударов в минуту, и это относительно здоровая тахикардия», — пояснила врач, посоветовав в таких ситуациях успокоиться, глубоко подышать, выпить мятный чай.

Но если в состоянии покоя пульс постоянно поднимается выше 120 ударов в минуту, или у человека бывают приступы тахикардии, когда сердце резко начинает биться, а потом вдруг успокаивается, то это уже повод обратиться к врачу, подчеркнула она. «Это может быть индивидуальной реакцией на что-то, может быть наследственным явлением, а может говорить о наличии какого-либо заболевания», — сказала Хачирова, добавив, что такое бывает при гипертериозе. За тахикардию можно принять и опасную фибрилляцию предсердий.

Фибрилляция, уточнила кардиолог, — это опасное жизнеугрожающее заболевание, когда предсердия дают значительно больше импульсов, чем желудочки могут на себя взять. «Происходит разобщение сердечного импульса, предсердия перестают правильно сокращаться. Если болезнь появилась относительно недавно, врачи восстанавливают ритм», — заключила Хачирова, порекомендовав обращаться к врачу, если частота пульса постоянно увеличена или если пульс без видимых причин резко ускоряется, а потом опять приходит в норму.

Ранее кардиологи в статье для издания Eat This, Not That! (ETNT) назвали способы быстро снизить уровень холестерина. По словам врачей, здоровое питание и спортивные нагрузки в числе всего прочего помогут избежать проблем с сердцем и поддерживать холестерин на должном уровне.