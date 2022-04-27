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Спецназ Росгвардии уничтожил группу украинских националистов и захватил гаубицу

В Харьковской области росгвардейцы в бою захватили гаубицу украинских националистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Харьковской области спецназ Росгвардии уничтожил вооруженную группу украинских националистов. Об этом в среду, 27 апреля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы заметили противника и замаскированную самоходную артиллерийскую установку во время разведывательно-поисковых мероприятий в одном из населенных пунктов области. После боя украинские военные были вынуждены отступить.

«В результате грамотных и слаженных действий росгвардейцы захватили 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С3М «Акация», которая была готова к применению и направлена заряженным орудием в сторону боевых порядков российских войск», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

26 апреля сообщалось, что в Харьковской области Росгвардия взяла под контроль населенные пункты и объекты инфраструктуры.

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Владимир Седов
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