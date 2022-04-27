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Австралийские атлеты подарили принцу Гарри плавки и ошиблись с размером

Insider: австралийские спортсмены рассмешили принца Гарри подаренными плавками

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Австралийская сборная по легкой атлетике рассмешила принца Гарри плавками, подаренными в честь «Игр непокоренных» в Гааге, Нидерланды. Об этом спортсмены рассказали журналистам Insider.

Так, на снимках, сделанных после соревнований, герцог Сассекский запечатлен с яркими желто-зелеными плавками-брифами в руках. Поскольку принц в настоящее время живет в Калифорнии и свободен от королевского протокола, члены команды сочли уместным вручить ему данное изделие. Кроме того, по словам атлетов, они захотели превратить это в ежегодную традицию.

В свою очередь, гребец Мэтт Модел отметил, что его коллеги ошиблись с размером и таким образом рассмешили британца. При этом он рассказал, что, получив подарок, принц Гарри потянул пояс плавок руками, будто пытался понять, подойдут ли они ему. Однако на вид вещь была слишком большой. «Мы сказали, что не были уверены, набрал ли он вес за период пандемии или нет», — пояснил Модел.

Ранее в апреле россиянка Инна Королева подарила президенту Владимиру Путину трикотажную куртку собственного производства в рамках заседания совета организации «Россия — страна возможностей». После встречи спрос на упомянутое изделие вырос, и дизайнер решила запустить его массовое производство. Стоимость вещи предпринимательница не озвучивает.

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Карина Черных
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