Врач предостерег россиян от смертельно опасной дачной травмы

Травматолог Анвар Гиниятов: если проткнуть ногу ржавым гвоздем, то можно и умереть

Врач-травматолог Анвар Гиниятов в интервью изданию «Доктор Питер» предостерег россиян от смертельно опасной дачной травмы. По его словам, любители ходить босиком на даче должны быть особенно осторожны, так как если проткнуть ногу ржавым гвоздем, то можно и умереть.

Ведущий травматолог-ортопед напомнил, что дачники нередко ранятся о ржавые гвозди, и в такой ситуации главное — не растеряться. Для начала врач рекомендует осмотреть рану, обработать ее, перевязать и как можно быстрее обратиться в травмпункт.

Если гвоздь вошел глубоко в ногу, то придется делать рентген, чтобы определить, не проткнул ли он кость. Если же не было возможности сразу обратиться за помощью и после получения травмы прошло более 12 часов, необходимо пройти прием у хирурга, чтобы исключить риск нагноения и развития инфекционных заболеваний.

Последствия таких ран могут быть самые разные: от потери крови из-за поврежденных сосудов до воспаления, столбняка или сепсиса. Особенно должно насторожить, если у пострадавшего резко повысилась температура, область раны сильно опухла и «горит». В этом случае, по словам врача, риск летального исхода возрастает. Поэтому очень важно не заниматься самолечением и не пускать все на самотек, а сразу же обратиться за медицинской помощью.

Ранее фитнес-инструктор Ирина Тарасенко назвала работы на даче альтернативой занятиям в спортзале. По ее мнению, прополка грядок, полив, перекопка вполне могут заменить тренировки и будут не менее эффективными.