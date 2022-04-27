Мировой финансовой системе предсказали изменения из-за санкций против России

Венесуэльский депутат Даса заявил, что санкции против РФ изменят финансовую систему мира

Венесуэльский депутат Рой Даса предсказал, что санкции против России изменят мировую финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях западных ограничений. Его слова приводит РИА Новости.

«Применение санкций к России и другим странам повлечет крах финансового рынка и появление нового», — заявил политик.

Даса отметил, что Россия является важным экспортером углеводородов и удобрений, а эти поставки определяют не только продовольственный рынок, но и финансовую систему.

По словам депутата, санкции могут привести к тому, что доллар перестанет играть роль базовой валюты из-за несоответствия требованиям, и международную торговлю будет определять корзина валют.

Ранее Всемирный банк предсказал сохранение рекордно высоких цен на сырьевые товары и продовольствие до 2024 года из-за ситуации вокруг Украины. В 2022 году, по оценкам аналитиков, стоимость энергоносителей вырастет более чем на 50 процентов, затем снизится в 2023-2024 годах.

