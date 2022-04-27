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Появились подробности атаки диверсантов на военные склады в Приднестровье

WarGonzo сообщил о гранатометной атаке диверсантов с Украины на склады Приднестровья

Фото: Transdniestrian Interior Ministry / Reuters

Диверсионно-разведывательная группа, зашедшая с территории Украины, целенаправленно атаковала военные склады в непризнанном Приднестровье в районе населенного пункта Колбасна. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По информации журналистов, нападавшие стреляли из автоматов и гранатометов непосредственно в центральный КПП военного объекта.

Согласно предварительным данным, жертв нет.

Ранее сообщалось, что группа диверсантов пыталась прорваться к военным складам. Группу заметили на подходе к стратегическому объекту, после чего завязалась перестрелка.

За последние два дня на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание министерства государственной безопасности (МГБ) республики в Тирасполе. Позднее стало известно о взрывах рядом с воинской частью в селе Парканы. 26 апреля были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

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Варвара Кошечкина
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