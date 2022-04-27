В Европе захотели конфисковать российские активы ради Украины

МИД Польши призвал ЕС конфисковать российские активы в пользу Украины

Польша хочет, чтобы ее партнеры по Европейскому союзу договорились о мерах, которые упростили бы конфискацию и продажу российских активов — на фоне перспектив значительных расходов на послевоенное восстановление Украины, пишет Financial Times (FT).

Варшава хочет, чтобы в пользу Украины можно было использовать собственность российских олигархов, оказавшихся под санкциями, а также и замороженные резервы Центрального банка. По словам замглавы министерства иностранных дел (МИД) Польши Павла Яблонского, базовый принцип состоит в том, что Россия, начавшая военную операцию, должна заплатить за последствия.

«Мы полагаем, что необходимо политическое решение по поводу того, что мы хотим двигаться в этом направлении, что мы хотим конфисковать эти активы навсегда. Мы открыты к дискуссии по поводу того, как конкретно это сделать», — сказал Яблонский.

При этом европейские чиновники предупреждают, что в вопросе конфискации существуют значительные юридические препятствия. Ряд юристов указывает на то, что подобные действия создали бы опасный прецедент и поставили под угрозу право собственности.

26 апреля глава министерства юстиции США заявил, что ведомство готово поддержать законопроект, который позволил бы передавать Украине часть конфискованных из-за антироссийских санкций активов. Притом глава минфина Джанет Йеллен на прошлой неделе, в свою очередь, заявила, что американская сторона пока не знает, можно ли направить замороженные активы российского Центрального банка на помощь Украине. Министр указала , что последствия такого шага надо взвесить.