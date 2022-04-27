В МИД назвали санкции против России несправедливыми

Замглавы МИД РФ Панкин назвал санкции против России несправедливыми и основанными на лжи

Замглавы МИД России Александр Панкин высказался о санкциях, введенных против страны. Он также призвал государства объединиться, чтобы построить более справедливый экономический порядок. Его слова приводит РИА Новости.

Панкин назвал санкции против России несправедливыми и основанными на лжи. По его словам, страна столкнулась с беспрецедентными ограничениями.

«Сегодня Россия оказалась в ситуации беспрецедентного санкционного давления. Оно несправедливо ни по форме, ни по сути, так как основано на лжи и лицемерии. Призываем объединить усилия во имя построения более справедливого экономического миропорядка», — заявил он в ходе выступления на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития.

