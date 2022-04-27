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Мужчина с гаремом из девяти женщин пожаловался на зависть

The Mirror: бразилец Артур О'Урсо обвенчался с девятью женщинами и пожаловался на зависть

Фото: Pixabay

Артур О'Урсо из Бразилии, прославившийся своим гаремом из девяти женщин, пожаловался на проблемы из-за зависти. Об этом сообщает The Mirror.

В 2021 году бразилец и его первая жена Луана Казаки оформили неофициальный союз с восемью другими женщинами, чтобы выразить протест против моногамии. Для этого ему пришлось обвенчаться с каждой из них в католической церкви в Сан-Паулу. Поскольку многоженство в Бразилии запрещено законом, брак не имел юридической силы.

Чтобы уделять каждой жене равное внимание, мужчина составил график секса, но вскоре обнаружил, что такая система неработоспособна. «Иногда мне казалось, что я должен заниматься сексом из-за графика, а не ради удовольствия. В других случаях я занимался сексом с одной женой, а думал о другой», — жалуется он. В итоге О'Урсо отказался от планирования и пустил все на самотек.

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Изначально его жены не возмущались тем, как часто теперь одна из них проводит ночь с любимым. Однако О'Урсо признает, что в их полиаморном союзе есть место ревности. Например, когда он делал одной из них дорогой подарок, то другие жены завидовали. В итоге одной из жен надоел такой союз, и она разорвала все связи.

«Все они требуют внимания, привязанности и секса, как часть повседневной жизни, и я не могу сделать больше для одной, чем для другой. Я все еще изучаю наши отношения», — рассказал он.

Ранее 26-летняя американка по имени Анна рассказала о жизни с тремя партнерами одновременно. Она замужем уже четыре года, но также имеет любовника и любовницу.

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Рузанна Акмалтдинова
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