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В МИД России напомнили Западу об обязательствах по помощи развитию

В МИД России заявили, что за полвека Запад не продвинулся в области помощи развитию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Западные государства, даже несмотря на пандемию коронавируса, не приблизились к выполнению своих обязательств в области помощи развитию, заявил замминистра иностранных дел России Александр Панкин на форуме Экономического и социального совета Организации Объединенных Наций (ООН ЭКОСОС) по финансированию развития, пишет ТАСС.

По его словам, развитым странам для реализации взятых на себя обязательств «не хватило и полувека». К примеру, только в 2021 году нуждающиеся страны недополучили 200 миллиардов долларов безвозмездной поддержки от Запада.

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По мнению дипломата, продвинуться в этом направлении не удалось и во время пандемии. Замминистра напомнил, что уровень вакцинации, например, в странах Африки все еще не превышает 11 процентов. При этом ведущие фармакологические компании на Западе получают «беспрецедентную прибыль», добавил он.

Панкин считает, что текущие тенденции зародились давно. По его словам, государства до сих пор не желают «поступаться даже частью имеющихся у них преимуществ». «Без пересмотра нынешнего глобального разделения труда, ускоренной индустриализации, диверсификации экономик и устранения сырьевой зависимости невозможно обеспечить опережающее устойчивое развитие», — пришел он к выводу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время миру предстоит решить, будет ли человечество следовать Уставу ООН или «позволит установиться диктату отдельной стороны с группой сателлитов».

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Марина Совина
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