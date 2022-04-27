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Путин рассказал о поощрявшем террористов на Кавказе Западе

Президент Путин заявил, что Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин на встрече с Советом законодателей Федерального собрания, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, в 90-х и 2000-х западные страны спекулировали на проблемах российского прошлого, на несправедливости в отношении целых народов, в том числе народов Кавказа. Однако делали они это для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, добавил глава государства.

Кроме того, продолжил Путин, Запад делал это, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в России, в конечном итоге, чтобы ее расчленить и разрушить, а также «загнать нас в так называемы медвежий угол». Так многие во все времена стремились поступить в отношении России, заключил президент.

Ранее глава государства заявил, что одной из ключевых основ государственности России является патриотизм. Он подчеркнул, что любовь к Родине проявляется в решающие для страны моменты.

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Сергей Истомин
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