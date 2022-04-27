Путин рассказал о поощрявшем террористов на Кавказе Западе

Президент Путин заявил, что Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе

Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин на встрече с Советом законодателей Федерального собрания, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, в 90-х и 2000-х западные страны спекулировали на проблемах российского прошлого, на несправедливости в отношении целых народов, в том числе народов Кавказа. Однако делали они это для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, добавил глава государства.

Кроме того, продолжил Путин, Запад делал это, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в России, в конечном итоге, чтобы ее расчленить и разрушить, а также «загнать нас в так называемы медвежий угол». Так многие во все времена стремились поступить в отношении России, заключил президент.

Ранее глава государства заявил, что одной из ключевых основ государственности России является патриотизм. Он подчеркнул, что любовь к Родине проявляется в решающие для страны моменты.