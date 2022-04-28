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Президент Анголы попросил Путина объяснить цели спецоперации на Украине

Президент России Путин созвонился с коллегой из Анголы Жоау Лоуренсу и обсудил Украину
Жоау Лоуренсу

Жоау Лоуренсу. Фото: Adrian Dennis / Reuters

Президент России Владимир Путин и его ангольский коллега Жоау Лоуренсу обсудили Украину в ходе телефонного звонка, состоявшегося в четверг, 28 апреля. Об этом говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что переговоры прошли по просьбе властей Анголы. Путин объяснил Лоуренсу причины и цели специальной военной операции на Украине, а также «дал принципиальные оценки положения дел на переговорах с украинскими представителями».

Отмечается, что обе стороны оказались довольны достигнутым уровнем дружественных отношений и подтвердили, что настроены на их дальнейшее развитие.

24 февраля Путин выступил с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о начале спецоперации на территории Украины. После этого ряд западных стран выступил против боевых действий, ввели несколько пакетов жестких антироссийских санкций и начал оказывать Украине военную помощь.

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Виктория Кондратьева
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