Двух российских адвокатов осудят за подкуп свидетеля по делу полицейского

В Хакасии адвокатов осудят за подкуп свидетеля по делу обвиняемого в подлоге полицейского

В Хакасии двух адвокатов осудят за подкуп ключевого свидетеля по уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По версии следствия, в июне 2021 года один из них выступал защитником по уголовному делу о превышении должностных полномочий и служебном подлоге, фигурантом которого был полицейский. Страж порядка обвинялся в том, что в марте 2021 года, желая утаить процент нераскрытых преступлений в Минусинске, вынес постановление об отказе в возбуждении дела о хищении денег с банковских карт местной жительницы. После этого он нашел мужчину, совершившего преступление, и убедил его не признавать вину из-за отсутствия доказательств.

Когда в отношении недобросовестного полицейского возбудили дело, его адвокат, желая освободить подзащитного от уголовный ответственности, решил подкупить похитителя и склонить его к даче ложных показаний. Для этого мужчина обратился к знакомому, который тоже работал адвокатом, и предложил ему стать защитником похитителя и уговорить его не участвовать в очной ставке с полицейским, а также отказаться от показаний.

Затем его знакомый, договорившись с подзащитным-свидетелем, передал ему через его сестру часть вознаграждения в размере 50 тысяч рублей, после чего тот выполнил его условия.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге адвоката и экс-сотрудника следственного комитета осудили за мошенничество с уголовным делом. Бывший следователь Евгений Карякин и адвокат Роман Василенок обещали жителю Орска, что за пять миллионов рублей смогут прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении него.