Еще одного британского принца призвали отказаться от титула

The Guardian: совет города Йорк призвал принца Эндрю отказаться от титула герцога

Члены совета британского города Йорк призвали принца Эндрю отказаться от титула герцога Йоркского после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.

За исключением двух воздержавшихся в лице лорд-мэра и избранного лорд-мэра, все советники на собрании проголосовали за лишение Эндрю титула, присвоенного в 1986 году. Чтобы отобрать его, потребуется решение парламента.

«Поскольку королева лишила принца Эндрю воинских званий и королевского патронажа, мы считаем правильным разорвать все связи, которые он все еще имеет с нашим великим городом», — заявил член совета от либерал-демократов Дэррил Смолли, предложивший эту идею. Он добавил, что если принц этого не сделает, то правительство и Букингемский дворец должны вмешаться, чтобы лишить его титула.

Айслинг Муссон, член совета от лейбористской партии, сказала, что совет в долгу перед жителями Йорка, особенно перед теми, кто пострадал от сексуального насилия, жестокого обращения или торговли людьми. «Наша первая обязанность — не наша репутация, а их благополучие и защита», — отметила она.

The Guardian сообщает, что Букингемский дворец и представитель герцога Йоркского отказались от комментариев.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, поводом для которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом Эндрю категорически отвергал обвинения в изнасиловании. В 2019 году он дал интервью «Би-би-си» и попытался доказать свою невиновность, но потерпел полную неудачу. После интервью ему пришлось сложить полномочия члена королевской семьи и уйти в тень. В январе 2022 года Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий.