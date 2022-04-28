Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме отреагировали на решение США по передаче арестованных активов Киеву

Депутат Госдумы Гусев назвал грабежом решение США по передаче арестованных активов Киеву
Дмитрий Гусев

Дмитрий Гусев. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Законопроект, одобренный палатой представителей США, который позволяет направлять на Украину арестованные активы иностранцев, связанных с Россией, — грабеж на государственном уровне. Так на него отреагировал первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, пишут «Известия».

По словам депутата, типичная колониальная политика США — создание опорных пунктов и баз в стратегически важных районах. Сначала они занялись грабежом и освоением средств российских бизнесменов. Вместе с тем стали врать, говоря о том, что вырученные от продажи активов средства направят «на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, на содействие украинцам в переселении в другие страны», добавил Гусев.

Он отметил выгоду для США и западных стран от украинского кризиса. Так, они отправляют на Украину устаревшую военную технику, то есть экономят на утилизации, подчеркнул депутат. Кроме того, бесплатно проводят испытания новой техники, заключил он.

Ранее палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены поддержали конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства России или незаконных действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Польша предупредила об «интенсивном движении колонн техники» на востоке
Обвиняемую в служебном подлоге российскую следовательницу выпустили из СИЗО
Болгария призвала отказаться от поездок в Молдавию из-за терактов
В США сравнили «Калибр» с американским «Томагавком»
В Госдуме отреагировали на решение США по передаче арестованных активов Киеву
Евгения Маркова покинула пост главы «Роскино»
В «Газпроме» заявили о продолжении закупок российского газа Польшей
Техническую сложность перехода «Яндекс.Новости» к VK оценили
Бывший президент Украины лишился звания почетного гражданина Керчи
IKEA создала новый вид фрикаделек
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.