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KFC выпустила сумку за 18 тысяч рублей

The Guardian: ресторан быстрого питания KFC выпустил модную сумку для хранения сэндвичей

Фото: KFC

Американская сеть быстрого питания KFC выпустила модную коллекционную сумку, которая соответствует размерам фирменного сэндвича. Данная информация появилась в материале The Guardian.

Команда бренда создала сумку-багет из итальянской кожи красного цвета с изображением основателя сети полковника Сандерса. Плечевой ремень дополняют подвески в виде первых букв названия ресторана. При создании изделия дизайнеры вдохновлялись трендовой в 2000-х годах формой сумок, которую популяризовали модные дома Fendi, Gucci и Christian Dior. Утверждается, что аксессуар оснащен специальным изоляционным слоем, который сохранит сэндвичи теплыми.

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Известно, что стоимость товара составляет 198 фунтов стерлингов (приблизительно 18 тысяч рублей). Отмечается, что вещь создана для британского рынка, а вся прибыль с продаж будет направлена в фонд KFC, занимающийся поддержкой молодых предпринимателей и некоммерческих организаций Великобритании.

По информации издания, аксессуар был выполнен вручную и является эксклюзивным. Количество произведенных экземпляров не раскрывается.

Ранее в апреле люксовый бренд Balenciaga представил «грязную» одежду за десятки тысяч рублей. В весенне-летнюю коллекцию 2022 года вошли спортивные костюмы, тренчи и ботинки, на которые искусственно нанесены пятна краски. Известно, что стоимость брюк и худи составляет более 85 тысяч рублей, а верхней одежды — около 265 тысяч.

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Полина Гераскина
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