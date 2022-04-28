KFC выпустила сумку за 18 тысяч рублей

The Guardian: ресторан быстрого питания KFC выпустил модную сумку для хранения сэндвичей

Американская сеть быстрого питания KFC выпустила модную коллекционную сумку, которая соответствует размерам фирменного сэндвича. Данная информация появилась в материале The Guardian.

Команда бренда создала сумку-багет из итальянской кожи красного цвета с изображением основателя сети полковника Сандерса. Плечевой ремень дополняют подвески в виде первых букв названия ресторана. При создании изделия дизайнеры вдохновлялись трендовой в 2000-х годах формой сумок, которую популяризовали модные дома Fendi, Gucci и Christian Dior. Утверждается, что аксессуар оснащен специальным изоляционным слоем, который сохранит сэндвичи теплыми.

Известно, что стоимость товара составляет 198 фунтов стерлингов (приблизительно 18 тысяч рублей). Отмечается, что вещь создана для британского рынка, а вся прибыль с продаж будет направлена в фонд KFC, занимающийся поддержкой молодых предпринимателей и некоммерческих организаций Великобритании.

По информации издания, аксессуар был выполнен вручную и является эксклюзивным. Количество произведенных экземпляров не раскрывается.

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