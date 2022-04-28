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В России захотели без согласия раскрывать данные о прописке граждан

В «Единой России» одобрили законопроект о доступе к данным о прописке без согласия граждан

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В России захотели бесплатно раскрывать собственникам данные о прописанных в жилье гражданах вне зависимости от их согласия. Соответствующий законопроект одобрил экспертный совет партии «Единая Россия», пишут «Известия».

Согласно действующим правилам, беспрепятственно можно получить лишь сведения о собственной прописке, а информацию о третьих лицах — только с их согласия. «Абсолютно справедливо, что персональные данные человека должны быть защищены, передаваться другим лицам с согласия владельца. Это базовый подход нашего законодательства. Но мы считаем, что собственник жилого помещения имеет право знать, кто прописан в его квартире, комнате или доме», — пояснила заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирина Рукавишникова.

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По словам эксперта, эти данные нужны для подтверждения состава проживающих при начислении квартплаты, при продаже, сдаче жилья или для получения недвижимости в наследство. В последнем случае, отметила Рукавишникова, новый собственник зачастую не обладает объективной картиной о прописанных в квартире и несет существенные риски, совершая юридически значимые действия в отношении имущества.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков считает, что предложенный законопроект поможет и в борьбе с мошенничеством. «Сейчас при покупке вторичного жилья без привлечения профессиональных посредников есть риск столкнуться с обманом», — заявил эксперт и добавил, что право собственности должно подразумевать обладание всем объемом информации о жилище вне зависимости от согласия третьих лиц.

Также член генсовета «Деловой России», правозащитник, владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров напомнил о случаях, когда после покупки квартиры появляется некий человек, о котором до сделки никто ничего не слышал, и пытается отстоять свои права на имущество — у нового собственника начинаются проблемы, а разбирательства в суде требуют больших затрат и заканчиваются не всегда в его пользу.

Однако юрист практики Private Wealth Maxima Legal Елизавета Пастушенко считает, что получение данных — это только первый шаг в решении проблемы. Не менее важным, по мнению эксперта, является возможность узнать сведения о прописке третьих лиц до покупки недвижимости — так получится отказаться от невыгодной сделки и избежать конфликтов и судебных споров с нежелательными жильцами.

Ранее в России предложили не отнимать жилье у потерявших доход ипотечников — с такой инициативой выступил глава девелоперской компании «Основа» Александр Ручьев. Специалист посоветовал создать специальный механизм, в рамках которого часть жилья перейдет государству и будет сдаваться в аренду, пока заемщик снова не сможет обслуживать кредит.

Нина Ташевская
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