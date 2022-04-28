В России захотели без согласия раскрывать данные о прописке граждан

В «Единой России» одобрили законопроект о доступе к данным о прописке без согласия граждан

В России захотели бесплатно раскрывать собственникам данные о прописанных в жилье гражданах вне зависимости от их согласия. Соответствующий законопроект одобрил экспертный совет партии «Единая Россия», пишут «Известия».

Согласно действующим правилам, беспрепятственно можно получить лишь сведения о собственной прописке, а информацию о третьих лицах — только с их согласия. «Абсолютно справедливо, что персональные данные человека должны быть защищены, передаваться другим лицам с согласия владельца. Это базовый подход нашего законодательства. Но мы считаем, что собственник жилого помещения имеет право знать, кто прописан в его квартире, комнате или доме», — пояснила заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирина Рукавишникова.

По словам эксперта, эти данные нужны для подтверждения состава проживающих при начислении квартплаты, при продаже, сдаче жилья или для получения недвижимости в наследство. В последнем случае, отметила Рукавишникова, новый собственник зачастую не обладает объективной картиной о прописанных в квартире и несет существенные риски, совершая юридически значимые действия в отношении имущества.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков считает, что предложенный законопроект поможет и в борьбе с мошенничеством. «Сейчас при покупке вторичного жилья без привлечения профессиональных посредников есть риск столкнуться с обманом», — заявил эксперт и добавил, что право собственности должно подразумевать обладание всем объемом информации о жилище вне зависимости от согласия третьих лиц.

Также член генсовета «Деловой России», правозащитник, владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров напомнил о случаях, когда после покупки квартиры появляется некий человек, о котором до сделки никто ничего не слышал, и пытается отстоять свои права на имущество — у нового собственника начинаются проблемы, а разбирательства в суде требуют больших затрат и заканчиваются не всегда в его пользу.

Однако юрист практики Private Wealth Maxima Legal Елизавета Пастушенко считает, что получение данных — это только первый шаг в решении проблемы. Не менее важным, по мнению эксперта, является возможность узнать сведения о прописке третьих лиц до покупки недвижимости — так получится отказаться от невыгодной сделки и избежать конфликтов и судебных споров с нежелательными жильцами.

Ранее в России предложили не отнимать жилье у потерявших доход ипотечников — с такой инициативой выступил глава девелоперской компании «Основа» Александр Ручьев. Специалист посоветовал создать специальный механизм, в рамках которого часть жилья перейдет государству и будет сдаваться в аренду, пока заемщик снова не сможет обслуживать кредит.

