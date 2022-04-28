Сен-Пьер дал совет Чимаеву

Бывший чемпион UFC Сен-Пьер посоветовал Хамзату Чимаеву прорабатывать план на бой

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Жорж Сен-Пьер оценил выступления шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Канадец стал гостем эфира MMA News.

40-летний Сен-Пьер отметил, что последний поединок стал хорошим испытанием для Чимаева. Бой против бразильца Гилберта Бернса, по мнению канадца, швед провел не лучшим образом. Сен-Пьер подчеркнул, что Чимаев действовал эмоционально и пропустил много ударов.

«На элитном уровне нельзя так драться. Нужно тщательно прорабатывать план на бой, стать идеальным соперником», — посоветовал Сен-Пьер. «Нельзя просто выходить в октагон и надеяться на везение», — отметил бывший чемпион UFC.

Чимаев добился пятой победы в UFC в поединке с Бернсом. Этот бой стал первым в карьере уроженца Чечни, который он не сумел завершить досрочно.

