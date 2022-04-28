Минобороны подтвердило гибель пилота при жесткой посадке вертолета под Саратовом

В ЦВО подтвердили гибель пилота при жесткой посадке вертолета в Саратовской области

Военные подтвердили, что один из пилотов погиб во время жесткой посадки вертолета в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

В подразделении Минобороны пояснили, что вертолет получил повреждения и был вынужден совершить посадку после опасного сближения с другим воздушным судном.

Ранее власти Саратова опровергли сообщения о столкновении двух учебных вертолетов. Пресс-служба главы города Михаила Исаева заявила, что упавшее судно принадлежало военной базе в поселке Соколово.

О падении вертолета под Саратовом стало известно 28 апреля. Мэр города рассказал, что экипаж покинул кабину с помощью парашютов. Один из пилотов был найден живым.