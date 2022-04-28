В Германии спрогнозировали рекордный рост цен

Destatis сообщает, что годовая инфляция в ФРГ в апреле разгонится до 7,4%

Годовая инфляция в апреле 2022 года в Германии разгонится до 7,4 процента, что является рекордом за много лет, говорится в сообщении Федерального статистического бюро страны (Destatis). Рост цен провоцирует кризис на энергетических рынках и проблемы с поставками.

Согласно прогнозу, по итогам апреля потребительские цены поднимутся на 0,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем. На годовом уровне сильно поднимаются цены на энергию — в апреле рост доходит до 35,3 процента, а стоимость продуктов питания растет до 8,5 процента.

В связи с напряженной геополитической ситуацией в мире, экономика ФРГ особенно страдает из-за затрат на импортируемые товары, а компании и домохозяйства сталкиваются с растущими ценами на энергоресурсы, отмечает Bloomberg. Кроме того, Берлин оказался в неопределенной ситуации в связи с приостановкой поставок российского природного газа в Польшу и Болгарию.

Канцлер страны Олаф Шольц уже заявил, что не исключает прекращения поставок газа, если Москва в какой-то момент времени примет соответствующее решение. Он предложил не гадать, что предпримет Россия, так как на эти темы можно только спекулировать.