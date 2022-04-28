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Драка покупателей и охранников в московском ТЦ попала на видео

Драку покупателей и охранников из-за продуктов в ТЦ «Гагаринский» в Москве сняли на видео

Очевидцы засняли драку покупателей и охранников в торговом центре «Гагаринский» на юго-западе Москвы. Предположительно, конфликт начался из-за пары пакетов с продуктами. Видео с места было опубликовано в Telegram-канале Baza.

На ролике видно, как трое охранников ТЦ пытаются скрутить руки двум мужчинам, лежащим на полу. Когда посетители хотят дать отпор и встать, их начинают бить по голове.

По сведениям Baza, сотрудники ТЦ посчитали, что покупатели не оплатили товары, и попросили показать чек. Те на просьбу ответили резко, словесная перепалка переросла в драку. На место вызывали росгвардейцев. Товары, из-за которых начался спор, были возвращены в магазин.

Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек подрался с охранником торгового центра из-за несоблюдения ограничительных мер — отказа надеть маску. По данному факту, проводилась проверка.

Анна Щербакова
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