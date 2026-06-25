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16:28, 25 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на призыв Мерца к переговорам по Украине

Депутат Чепа: Словам Мерца о переговорах по Украине не стоит доверять
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Словам канцлера Германии Фридриха Мерца о мирных переговорах по Украине не стоит доверять, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Украине хотят дать передышку, чтобы затем довооружить ее.

Мерц ранее призвал к началу мирных переговоров по Украине, заявив о необходимости заморозить линию фронта и остановить кровопролитие. При этом он подчеркнул, что поддержка Киева остается для Берлина «непоколебимым обязательством».

«Не стоит доверять [словам Мерца], потому что все это делается для того, чтобы заморозить этот конфликт на время. Украину хотят довооружить, поставить ей новые системы орудия, провести дислокацию и дать передышку. Им важно решить этот вопрос», — сказал Чепа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал неадекватной и шизофренической позицию Европы по Украине. Он указал на то, что европейские лидеры ставят Москве условия и ультиматумы, требуют места за столом переговоров, но при этом отказываются быть посредниками, поскольку поддерживают Киев, обвиняя российскую сторону в якобы нежелании вести диалог.

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