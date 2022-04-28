Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине

Дипломат Леонидченко: 6 мая Россия проведет неформальное заседание СБ ООН из-за Украины

Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что Россия проведет неформальное заседание СБ ООН из-за ситуации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Заседание состоится 6 мая. По словам дипломата, оно состоится для того, чтобы участники могли« узнать правду о реальной ситуации "на земле"». «Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки», — сказал Леонидченко.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Я прибыл на Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта», — написал Гутерреш.