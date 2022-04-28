Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине

Дипломат Леонидченко: 6 мая Россия проведет неформальное заседание СБ ООН из-за Украины

Фото: Pixabay

Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что Россия проведет неформальное заседание СБ ООН из-за ситуации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Заседание состоится 6 мая. По словам дипломата, оно состоится для того, чтобы участники могли« узнать правду о реальной ситуации "на земле"». «Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки», — сказал Леонидченко.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Я прибыл на Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта», — написал Гутерреш.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Выпущенную ВСУ «Точку-У» сбили над Херсоном
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине
Алжир заявил о готовности разорвать контракт с Испанией на поставки газа
Женщина отрастила бороду во время пандемии и показала новую внешность
В бассейнах Берлина охладят воду ради снижения поставок газа из России
Историк объяснил скромные размеры элитных квартир в доме на Бауманской
Конгрессмены США разрешили направлять арестованные активы на поддержку Украины
Белый дом прокомментировал обмен летчика Ярошенко на американца Рида
В США заявили о неготовности к затяжному конфликту с Россией
В AliExpress рассказали о сложностях с российскими платежами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.