Представлявшийся офицером ФСБ россиянин провернул аферы на три миллиона рублей

Крымчанин выманил под видом офицера ФСБ 3,4 млн рублей, возбуждено дело о мошенничестве

В Крыму по подозрению в мошенничестве задержан местный житель, который, выдавая себя за офицера ФСБ, выманил у граждан почти 3,4 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Житель Симферопольского района 1974 года рождения предлагал доверчивым крымчанам помощь в трудоустройстве на службу в органы безопасности, а также обещал решить вопрос с жильем депортированным по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». По такой схеме он провернул аферы на 3,4 миллиона рублей — эти деньги ему передавали люди, принявшие его за сотрудника ФСБ.

15 апреля мужчина был задержан с поличным при получении 30 тысяч рублей от потерпевшей, которой он обещал устроить супруга в спецслужбу. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По решению суда фигурант дела арестован на два месяца.