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03:44, 24 июня 2026Мир

Скандалу Польши и Украины предрекли решающую роль на фоне выборов

Политолог Мишкевич: Оценка деятельности УПА будет ключевым аргументом на выборах в Польше
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Тема оценки деятельности УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) окажется ключевым аргументом в преддверии парламентских выборов, которые ожидаются в Польше в 2027 году. Об этом журналистам РИА Новости заявил польский политолог Марек Мишкевич.

По результатам голосования в республике сформируют новое правительство. По его словам, вопрос жертв Волынской резни и оценки деятельности УПА и признания преступлений против польского населения останется одним из главных аргументов оппозиции, когда речь зайдет о дискуссии по Украине.

Для значительной части электората, имеющей консервативную точку зрения, подобные вопросы приобретают и будут приобретать принципиальное значение, указал Мишкевич. Эксперт подчеркнул, что для польских властей складывается непростая и двойственная ситуация. С одной стороны, правительство не может отказаться от курса на поддержку Украины, а с другой стороны истеблишмент понимает, что значительная часть общества требует более жесткой защиты национальных интересов, отметил политолог.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что среди поляков растут антиукраинские настроения. По его словам, он не будет способствовать разжиганию напряженности между Варшавой и Киевом.

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