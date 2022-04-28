Удар по Херсону нанесли со стороны Николаевской области

РИА Новости: удар по Херсону нанесли со стороны подконтрольной ВСУ Николаевской области

Удар по Херсону ракетами «Точка-У» нанесли со стороны Николаевской области, которую контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Сначала раздался взрыв от "Урагана", их запускают обычно перед "Точкой-У", чтобы сбить с толку ПВО», — рассказал журналист. Затем была слышна стрельба системы ПВО и видна вспышка в небе. «Было ясно, что летело со стороны Николаевской области, с северо-запада», — добавил он.

После этого корреспондент увидел, как на парашютах спускаются, вероятно, кассетные части, и услышал два сильных взрыва. «Потом полетели осколки, я пригнулся. Потом еще было примерно десять маленьких разрывов», — поделился он.

Вечером 27 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У». Сообщалось, что рядом с телецентром прогремела серия мощных взрывов. Целью было здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил России, отмечали «Известия».